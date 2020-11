Un total de 31 infiltrations d’eau causées par les importantes chutes de pluies de ces dernières 48 heures a été enregistré au niveau d’habitations, places publiques et du réseau routier de la wilaya de Boumerdes, a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction locale de la protection civile. Selon le chargé de communication de ce corps constitué, le sous-lieutenant Hocine Bouchachia, « ces infiltrations d’eau ont causé des dégâts matériels sans grande importance et aucune perte de vies humaines n’est a signalé », a-t-il indiqué. A cela s’ajoute le signalement, durant ces dernières 24 heures, de 13 accidents de la circulation ayant causé des blessures à 18 personnes, suite au dérapage de véhicules dans de nombreuses communes. Le plus lourd bilan a été enregistré, hier samedi, sur l’axe de l’autoroute Est-Ouest, traversant la région d’ »Ouled Ouali » dans la commune de Larbaatache (Est de Boumerdes), où quatre accidents de la circulation ont eu lieu faisant 13 blessés, a signalé le sous-lieutenant Hocine Bouchachia . Le même bilan des services de la protection civile de Boumerdes fait état de l’effondrement d’un mur d’une habitation dans la commune de Tidjelabine (Est), à cause d’un glissement de terrain suite aux infiltrations des eaux pluviales, et d’un autre glissement de terrain au niveau de l’axe de la RN5, traversant la commune de Thénia (à l’Est), et des chutes d’arbres dans les communes des Issers et Bordj Menail (est de Boumerdes). Les services de la direction des travaux publics de la wilaya ont, pour leur part, effectué 31 interventions pour le pompage des eaux de pluies, ayant causé un arrêt du trafic routier au niveau de l’axe de la RN12 reliant Si Mustapha à Boumerdes. Parallèlement, la direction de distribution de l’électricité et du gaz de la wilaya a mobilisé ses services pour assurer « différentes interventions pour le rétablissement du courant électrique, survenues ces dernières 48 heures au niveau de certaines communes », a indiqué le directeur de la structure, Halim Karbadji.

