Plus de 12 ha de forêts ont été brûlés suite aux incendies déclarés entre le 1er juin et le 17 juillet courant dans sept communes de la wilaya de Boumerdes, a-t-on appris, lundi, auprès de la conservation forestière locale. Selon le chef du service de la flore, Baâziz Sid Ahmed, la wilaya a enregistré 11 foyers d’incendies à la période indiquée, ayant détruit six hectares de maquis, herbes sèches, et cultures agricoles, soit 46% du total des pertes, outre six hectares d’essences forestières, dont des eucalyptus, des pins d’Alep, des oléastres (oliviers sauvages) et autres. Les communes les plus touchées par ces feux sont celles de Thenia, Zemmouri, Naciria, Cap Djinet, Ammal, Chaabat Al-Amer et Issers. Le même responsable a signalé la déclaration d’un autre foyer d’incendie, dimanche soir, à Sidi Daoud, avant son extinction, lundi. Il a fait cas de procédures en cours en vue de l’introduction de plaintes contre X a l’issue de l’extinction de la totalité de ces incendies. A noter la mise en œuvre depuis le début de la saison estivale dans la wilaya, jusqu’à la fin octobre prochain, d’un plan anti-incendie impliquant plusieurs secteurs. Ce plan prévoit notamment le déploiement sur le terrain d’une colonne mobile de 1000 agents de la protection civile, dotée de divers équipements opérationnels. Une moyenne annuelle de 100 à 150 ha de forêts a été brûlée par les incendies ces cinq dernières années à Boumerdes, exception faite pour l’année 2021, durant laquelle la wilaya a perdu près de 2000 ha de couvert végétal. Pour remédier à ces pertes, le secteur local des forêts a procédé ces cinq dernières années, au reboisement d’une moyenne annuelle de 300 à 400 hectares de surfaces forestières en différentes essences. La superficie forestière de la wilaya de Boumerdes est estimée à près de 23.000 hectares, dont une majorité concentrée dans les communes du Sud-Ouest de la wilaya, soit Khemis El-Khechna, Kherrouba, Larbaâtache, Keddara et Hammadi, outre Dellys, Naciria, et Baghlia, à l’Est.

