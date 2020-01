La session professionnelle de février 2020 verra l’ouverture, à Boumerdes, de neuf nouvelles spécialités, a-t-on appris, lundi, auprès du directeur local du secteur, Sadek Saâdna. Dans une déclaration à l’APS, M.Saàdna a indiqué que neuf spécialités seront introduits dans la nomenclature de la formation professionnelle de la wilaya de Boumerdes, à savoir le soufflage du verre, le montage et la maintenance de panneaux photovoltaïques, la peinture époxy et le montage de systèmes de sécurité, alarmes et surveillance vidéo. A cela s’ajoutent des formations dans la transformation des produits carnés, transformation des produits fromagers, transformation des produits laitiers, transformation du plastique, et production du verre et miroirs. Les nouvelles spécialités, créées en réponse aux besoins du marché local du travail, porteront ainsi à «173 les spécialités de formation assurées au niveau des 28 établissements de la formation professionnelle de la wilaya, dont 19 CFPA, deux instituts nationaux de formation professionnelle spécialisés et neuf annexes», a détaillé M.Saâdna. Pour la session professionnelle de février, le secteur compte assurer une offre globale de 9.052 postes pédagogiques, répartis entre différents modes de formation (apprentissage, résidentielle, femme au foyer, cours du soir, formation par passerelles et autres), est-il, par ailleurs, signalé. En outre, une orientation a été prise durant cette nouvelle rentrée, pour le «relèvement du taux des stagiaires dans le mode de formation par apprentissage à plus de 70 %, représentant un effectif global de 12.000 stagiaires, sur un total de 15.000 inscrits», a-t-il observé. A noter que le secteur organise, depuis le début de cette semaine et durant une dizaine de jours, une caravane d’information pour faire la promotion des différentes formations assurées à travers la wilaya. La campagne sera suivie, à la fin janvier courant, de portes ouvertes sur le secteur au niveau des établissements de la formation de la wilaya. n

