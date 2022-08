Le réseau électrique de Boumerdes a été renforcé samedi par la mise en service d’un transformateur électrique principal, a-t-on appris auprès de l’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz. Un nouveau transformateur électrique d’une capacité de 2/40 mégavolts ampères (MVA) a été mis en service dans la commune de Khemis El-Khechna (Ouest), a indiqué la chargée de la communication auprès de l’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz de Boumerdes, Karima Hamdache. «Le transformateur entrera progressivement en exploitation, avec la mise en service, dans une première étape, de quatre (4) points de départ de lignes électriques sur un total de 12, qui seront bientôt exploités», a expliqué la responsable. Le transformateur électrique principal permettra l’amélioration et la continuité du service d’approvisionnement en énergie électrique dans les communes de Khemis El-Khechna, Hammadi et Larbaàtache (ouest de Boumerdes). Une enveloppe de plus de 930 millions de DA a été allouée à la réalisation de ce transformateur principal, inscrit dans le cadre des projets d’investissements centralisés de l’entreprise, a fait savoir Mme Hamdache. La responsable a aussi annoncé la mise en service «prochaine», dans le cadre des investissements lancés, ces dernières années, pour le renforcement du réseau électrique de la wilaya, d’un transformateur électrique principal d’une capacité de 60/30 kilovolts dans la commune d’Ouled Haddadj. La nouvelle installation électrique profitera à la commune d’Ouled Heddadj et à la région de Haouch El-Makhfi (même localité), ainsi qu’à une partie des communes d’Ouled Moussa et de Boudouaou. Le réseau électrique de la wilaya sera, également, renforcé «prochainement» par un autre transformateur principal d’une capacité de 60/30 kilovolts, en cours de réalisation dans la commune de Zemmouri (Est), au profit de la même commune et des régions de Zemmouri El-Bahri et de Zaàtara (commune de Si Mustapha) et d’une partie de la commune de Bordj Menail, a-t-on ajouté.

