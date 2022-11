Le taux d’avancement du chantier d’aménagement du parc industriel national de Larbaâtache (Ouest de Boumerdes), relancé dernièrement, est actuellement estimé à près de 80%, et la cadence des travaux sera relevée pour sa livraison dans les délais, a affirmé mardi un responsable de la wilaya.

Dans une déclaration à la presse en marge de la remise de permis de construction et de décisions d’exploitation à des investisseurs au niveau de cette zone industrielle, dans le cadre des activités de commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution de Novembre, le wali Yahia Yahiatene, a considéré que cette occasion «est une opportunité pour rassurer les investisseurs quant à la l’avancement du chantier d’aménagement de cette zone» a-t-il dit. Il a, également, assuré la «résolution de près de 90% des problèmes enregistrés à son niveau», non sans souligner «l’importance considérable» conférée par le Gouvernement à cette zone industrielle à dimension nationale, figurant parmi «six (6) autres zones industrielles, dont les travaux d’aménagement ont été relancés dans le cadre des programmes de relance de l’économie nationale», a-t-il relevé.

M. Yahiatene a cité parmi les plus importants problèmes, son approvisionnement en énergie électrique de haute tension, actuellement en voie d’aplanissement, grâce à la contribution de l’Agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière (ANIREF), en charge de la gestion de cette zone. Un problème pris en charge «au niveau central», dans le cadre d’un projet portant raccordement de six zones industrielles du pays à cette énergie vitale, a-t-il dit. A cela s’ajoute sa dotation avec des réseaux d’eau potable, de gaz et d’éclairage public, et la révision du problème des permis de lotir, permettant aux bénéficiaires d’engager la réalisation de leurs projets, ou de régulariser leur situation, a expliqué le chef de l’exécutif de la wilaya. Créé officiellement en 2012, le parc industriel de Larbaâtache s’étend sur une superficie de 136,91 ha, divisée en neuf (9) sous-zones, réparties en 258 lots fonciers. Chaque zone est consacrée à une spécialité d’investissement particulière. Cette zone a enregistré, à ce jour, l’affection de 208 lots pour la réalisation de 148 projets d’investissement, dont 31 ont été lancés en réalisation, au moment où trois projets sont achevés et non exploités et un seul entré en exploitation. Le programme de commémoration du 68ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale à Boumerdes a, notamment, englobé la remise de sept (7) permis de construction et 14 décisions d’exploitation au profit d’investisseurs au niveau de ce parc industriel, outre le lancement d’une opération de boisement de 68 ha du jardin de la Victoire, sis au siège de la wilaya.

Les autorités locales ont, également, rendu une visite de courtoisie à la veuve du martyr Amar Makhref à Corso, ainsi qu’au Moudjahid Djazairi Boudjemaâ dans la commune de Boumerdes. L’Université M’hamed Bougara a vu, pour sa part, l’organisation de plusieurs activités à cette occasion, dont des conférences historiques animées par des moudjahidine, des projections vidéos, des expositions de livres historiques, un concours de la meilleure vidéo et photo sur le même thème, et des visites guidées de centres de torture datant de l’époque coloniale. n

