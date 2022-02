La wilaya de Boumerdès a bénéficié de deux projets de stations de dessalement d’eau de mer (SDEM) destinés au renforcement de l’alimentation en eau potable, l’une est en cours de réalisation et l’autre en phase de procédures administratives pour son lancement, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

Les travaux de réalisation de la première station, implantée à Corso (nord de Boumerdès), avancent à une cadence accélérée, en vue de sa livraison dans les délais prévisionnels, a indiqué, à l’APS, le directeur local de l’énergie, Moussa Bibi, chargé du suivi de la réalisation de ce projet. Il a affirmé que toutes les mesures et facilitations nécessaires ont été prises pour la réception de ce projet vital, au début de l’année prochaine, selon les délais contractuels. Inscrit dans le cadre du programme d’urgence de développement, du président de la République, pour une enveloppe de 17, 6 milliards de DA, ce projet a été lancé en chantier en janvier dernier. «Le taux d’avancement des travaux est estimé à 5% «, a précisé M. Bibi. Selon les données fournies par le chef du projet, Said Djamal, la capacité de production de cette station, en cours de réalisation sur une assiette de plus de 6 ha, est d’environ 80.000m3/Jour, et sa durée d’exploitation est de 30 ans. La mise en service de cette station est de nature à renforcer les capacités d’alimentation en eau potable des citoyens des communes de la partie-Ouest de la wilaya, soit Tidjelabine, Boumerdès, Corso, Boudouaou El Bahri, Larbaatache, Ouled Moussa, Hammadi et Khemiss El Khechna. Quant au 2ème projet (actuellement en phase des procédures administratives pour son lancement), il porte sur la réalisation d’une méga station de dessalement d’eau de mer, sur une superficie de 16 ha, à proximité de la SDEM de Cap Djinet (Est), entrée en exploitation en 2011, a-t-on appris du directeur des ressources en eau, Kamel Abbas. Une fois opérationnelle, la capacité de production de cette deuxième station sera de près de 300.000 m3 d’eau /Jour. Elle est destinée à l’amélioration des capacités d’alimentation en eau potable des habitants des wilayas de Boumerdès et d’Alger. Le projet est inscrit au titre du plan de développement du président de la République (2022-2024) portant réalisation de cinq stations similaires à Oran, Bejaïa, El Taref, Boumerdès et Alger, a ajouté M. Abbas. Ces deux dernières années, le volume d’eau potable produit par algérienne des eaux (ADE) de Boumerdès, a connu une baisse, en passant de 255.000 m3/J à 144.000 m3/J, actuellement, en raison de la sécheresse. Ce volume d’eau potable est destiné à l’alimentation de plus de 150.000 abonnés, représentant environ 830.000 habitants, sur les 900.000 que compte la wilaya de Boumerdès. Le reste de la population étant non abonnée et s’alimente en eau par d’autres méthodes. (APS)