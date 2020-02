La laiterie et fromagerie de Boudouaou (nord de Boumerdes) a augmenté sa production de lait pasteurisé conditionné en sachets, durant le mois de janvier écoulé, en le portant à 15 millions de litres, équivalant à une moyenne de 400.000 à 500.000 litres/jour, pour faire face à l’instabilité de l’offre sur le marché, a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction du commerce de la wilaya. «Ce volume de production mensuel a enregistré une hausse de près de

5 millions de litres à la période indiquée (janvier) comparativement au mois d’avant», a indiqué, à l’APS, Rabah Chibani, cadre auprès de la direction, signalant la «poursuite de cette hausse durant le mois de février en cours», a-t-il ajouté. Cette hausse de la production laitière a induit un relèvement de la quantité de poudre de lait consommée au niveau de cette laiterie publique, à plus de 1.600 tonnes/ mois, contre près de 1.400 tonnes de poudre de lait auparavant, soit une différence de près de 200 tonnes, a souligné la même source. A cela s’ajoute, un autre volume global de plus de 140 tonnes de poudre de lait consommé, en janvier dernier, par quatre laiteries privées de la wilaya, sises à Bordj Menaïl, Hammadi, Boudouaou et Khemis el Khechna, a-t-il fait savoir. En dépit du relèvement du seuil de production de la wilaya en lait, des files d’attente continuent d’être observées devant des locaux de vente de lait pasteurisé conditionné en sachet de plusieurs grandes villes, notamment Bordj Menaïl, Khemis

el Khechna, Naciria, Boudouaou, et Boumerdes. Un fait que M. Chibani impute aux distributeurs, qui «ne respectent pas», selon lui, leur cahier de charge, en détournant le quota destiné à leurs clients habituels vers d’autres régions, notamment depuis l’arrêt de production intervenue au niveau de la laiterie de Draâ Ben Khedda (Tizi Ouzou), créant ainsi un déséquilibre dans l’offre locale en lait. Pour remédier à cette situation, la direction du commerce de la wilaya a convenu avec les distributeurs de lait, d’organiser le marché, à travers la mise en œuvre d’une feuille de route fixant les lieux et les quotas de distribution de chacun d’eux, tout en prévoyant des sanctions contre les contrevenants. La laiterie et fromagerie de Boudouaou est une entreprise publique réputée pour la qualité de ses produits, objet d’une forte demande de la part des consommateurs. Elle travaille avec une quarantaine de distributeurs couvrant la quasi-totalité du territoire de la wilaya, outre d’autres distributeurs couvrant une partie des wilayas d’Alger, Bouira, Blida et Tizi-Ouzou.

(APS)

