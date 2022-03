Le ministre de l’Energie et des Mines Mohamed Arkab a tenu, lundi 28 mars, une réunion de coordination et de consultation dans l’objectif d’examiner les moyens disponibles pour le raccordement de la zone industrielle de Larbatache (Boumerdès Ouest) en gaz et électricité, a indiqué un communiqué du ministère.

La réunion s’est tenue au siège du ministère en présence du PDG du groupe Sonelgaz, du président de l’Autorité de régulation du gaz et de l’électricité, du président l’Autorité de régulation des hydrocarbures, outre le directeur de l’énergie et des mines de la wilaya de Boumerdès et des cadres du ministère et de Sonelgaz. A cette occasion, un responsable exécutif de Sonelgaz a fait un exposé où il a dévoilé les différentes solutions et structures énergétiques dont des transformateurs électriques et des gazoducs seront bientôt réalisés, mettant l’accent sur la nécessité de réunir toutes les conditions techniques et financières en vue de raccorder la zone industrielle de Larbatache qui s’étend sur une superficie de 137 hectares ainsi que les investissements qui y sont implantés en gaz et électricité, lit-on encore sur le communiqué. Le ministre de l’Energie et des Mines a insisté sur « la prise en charge urgente de ces zones pour l’accompagnement des industriels et investisseurs avant d’entamer la réalisation des projets tout en contribuant à la relance industrielle, la diversification économique outre la création de richesse et des emplois ».

