Quelque 352 passagers, arrivés dans l’après-midi de vendredi à l’aéroport international «Houari Boumedienne», en provenance d’Istanbul (Turquie), ont été placés en confinement au niveau d’un complexe touristique de la commune de Zemmouri (à l’est de Boumerdes), au titre des mesures de prévention de la propagation du coronavirus (Covid-19), a-t-on appris, samedi, auprès de la directrice de la santé et de la population de la wilaya. «Ces ressortissants algériens, arrivés vendredi d’Istanbul, ont été transportés, par bus, à partir de l’aéroport international Houari Boumedienne, jusqu’ à un complexe touristique privé de la commune de Zemmouri, où ils seront placés en confinement durant 14 jours, pour prévenir la propagation du coronavirus», a indiqué à l’APS, Laliame Fatiha. La responsable a affirmé la mobilisation de tous les moyens matériel et humains nécessaires pour la bonne en prise en charge de ces ressortissants algériens, a-t-elle dit, assurant que leur «transport s’est effectué dans de bonnes conditions», et , que ce complexe touristique a «été mobilisé, par l’Etat, au titre des mesures de confinement visant à prévenir la propagation du Covid-19». n