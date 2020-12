Un groupe de 18 candidats à l’émigration clandestine a été secouru vendredi, à 90 miles au large de Dellys à l’Est de la wilaya de Boumerdes, a-t-on appris de la direction locale de la pêche et des ressources halieutiques. L’équipage du Navire «Grine Belkacem» qui était en mission scientifique dans la région, a retrouvé «par hasard» le groupe de «Harragas» qui était en danger et l’a sauvé et remis aux autorités compétentes, a-t-on précisé de même source. De son côté, le Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA) dont le siège est sis à Bou Ismail, dans la wilaya de Tipasa, a affirmé avoir secouru un groupe de 18 candidats à l’émigration clandestine, au large de la wilaya de Boumerdes. Ce même centre a précisé sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, que «l’équipage du navire Grine Belkacem a secouru tôt dans la journée de ce vendredi, au large de Boumerdes à 90 miles au nord de la ville de Dellys, un groupe de jeunes candidats à l’émigration clandestine». «L’embarcation à bord de laquelle étaient les 18 Harragas secourus, qui voulaient rejoindre la rive nord de la méditerranée, était tombée en panne», a-t-on signalé de même source.

