Le marché pétrolier vit une situation exceptionnelle, du jamais-vu dans l’histoire. La panne économique mondiale causée par un paramètre inédit rajoute à une situation énergétique mondiale déjà tendue à l’extrême. Le monde semble comme sous le coup d’un uppercut, en train de lutter pour retrouver son équilibre. La guerre du brut était déjà à son paroxysme avant l’apparition même d’un virus mondial sournois qui devrait provoquer une nouvelle situation aux conséquences encore difficiles à cerner. Ce qui est certain, c’est que la pandémie mondiale, toujours en cours de propagation dans la majorité des pays du monde, provoque une diminution de la consommation. Notamment celle des pays traditionnellement consommateurs. Ces pays, entrés littéralement dans une période de confinement inattendue, semblent basculer dans une phase de «consommation» nouvelle. Selon les spécialistes plus de 50% du pétrole est consommé dans les transports, le reste essentiellement dans les infrastructures industrielles. Aujourd’hui, en Europe, tant le transport que l’industrie sont frappés littéralement par une situation de ralentissement sans précédent. Seule note d’espoir, la Chine. L’activité industrielle semble reprendre chez le géant asiatique, après une gestion rigoureuse de la pandémie. La Chine est l’un des plus grands consommateurs de pétrole au monde. Une reprise de son économie devrait impacter la demande. Mais les experts restent prudents sur l’ampleur réelle de cette reprise chinoise et surtout sur son caractère durable. Autre annonce qui semble aussi soutenir les cours, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont convenus sur «l’importance de la stabilité des marchés». Malgré ces nouvelles se voulant rassurantes, au cœur d’une situation d’angoisse, généralisée, le bouleversement, semble inévitable. Il est désormais clair que l’Algérie n’a plus rien à attendre des hydrocarbures dans sa sécurité énergétique. Plus que jamais, une seule voie, celle de la diversification de l’économie, les ressources durables, la production nationale intégrés et une consommation plus intelligente.