Bouzid Chalabi

L’arrêt à la fin du mois d’août 2022 des activités de nombreuses minoteries du pays pour des raisons de gestion comptable et de révision des équipements de trituration s’est traduit par une forte tension sur le marché de la farine panifiable. Le prix du produit est passé du simple au double sur le circuit de la distribution informel.

Selon Omar Ameur président de la Fédération des boulangers version Association Nationale des Commerçants algériens (ANCA) que Reporters a pu joindre hier samedi, «cet arrêt momentané des minoteries n’a rien d’étonnant, car c’est une pratique annuelle et courante au sein des meuneries et c’est de même une nécessité pour leur bon fonctionnement financier et technique. Par contre cela à une retombée sur le marché de l’offre». Comment ? Omar Ameur explique que «la mise à l’arrêt de chaîne de production de manière simultanée de nombreuses minoteries se traduit systématiquement par une baisse de l’offre sur le marché. Et de provoquer ainsi une tension sur le produit vite mise à profit par les spéculateurs créant ainsi une surenchère. Mais ce qui se passe actuellement en termes de prix dépasse tout entendement. Et notre locuteur de préciser en ce sens «vendue par les grossistes à 1040 DA le demi quintal, la farine panifiable est proposée ces jours-ci dans le circuit parallèle à 2000 da/50 kg et plus dans certaines régions du pays».

Face à cette surenchère subite de nombreux patrons de boulangeries que nous avons pu rapprocher nous ont avoué à l’unanimité «nous nous y adaptons du mieux qu’on peut tandis que d’autres ont décidé de baisser le nombre de fournée quotidienne car au prix actuel de la farine il est plus possible de maintenir la cadence antérieure afin de limiter nos pertes. Si nous continuons à produire du pain c’est par souci de répondre à la demande de notre clientèle. Nous espérons que cette tension va s’éclipser dans les prochains jours suite au rééquilibrage entre l’offre et la demande de la matière première qui est la farine planifiable», espère Missoum patron d’une boulangerie à El-Harrach. Faut-il également savoir que cette tension sur la farine rendant son prix exorbitant a mis dans l’expectative les rares boulangers qui jusqu’ici ont cédé la baguette de pain ordinaire à 10 DA l’unité contrairement aux autres professionnels qui sont passés à 15 DA l’unité justifiant leur hausse par le fait «que c’est du pain amélioré». Ce faisant, Ahcène, ancien boulanger au niveau de Bachdjarah, avoue que «compte tenu de la cherté actuelle de la farine, je ne suis plus en mesure de vendre de la baguette à 10 da l’unité». Comme il nous a confié avoir «pris la décision de passer 15 DA la baguette, car je n’avais plus le choix.» À notre question de savoir si une fois le prix de la farine sur le marché du gros revenu à un niveau plus abordable, il allait lui aussi revenir à vendre le pain ordinaire à 10 DA l’unité, ce dernier a lâché «je vais y réfléchir».

