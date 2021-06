Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum participe, à l’invitation de son homologue italien, Luigi Di Maio, à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 qui se tient les 29 et 30 juin sous la présidence de l’Italie. « Les participants aux travaux de cette réunion aborderont plusieurs questions liées à la consolidation de l’ordre mondial multilatéral et à la sécurité alimentaire ainsi qu’au développement durable et l’action humanitaire, notamment dans le continent africain, en tenant en compte des défis à relever suite à la pandémie de Coronavirus qui a touché le monde entier », a indiqué mardi un communiqué du ministère. « Lors de cette rencontre, M. Boukadoum évoquera les positions de l’Algérie concernant ces questions ainsi que ses efforts visant à atténuer les retombées de la pandémie et à surmonter ses effets aux niveaux régional et international », a précisé la même source. Le chef de la diplomatie algérienne tiendra, en marge de ces travaux, « des rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues, pour examiner les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d’intérêt commun », a conclu le communiqué.

