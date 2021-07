L’alimentation en eau potable sera suspendue durant 24 heures, à partir de mercredi, dans plusieurs communes de l’est de la wilaya de Bouira, en raison des travaux de maintenance au barrage de Tilesdit à Bechloul, a-t-on appris, mardi, auprès des services de l’Algérienne des Eaux (ADE). Selon la chargée de communication de l’unité de wilaya de l’ADE, Mme Souad Khellife, «cette coupure, qui ne durera que 24 heures, permettra à l’entreprise publique de réalisation de forages Hydrauliques et de Travaux Electromécaniques (Foremhyd ) d’effectuer une opération de maintenance et de réhabilitation de la station de pompage (SP) N1 du barrage de Tilesdit à Bechloul». «Le communes qui seront affectées par cette interruption sont Bechloul, Bouira, El Asnam, Haizer, Ath Lakser, Ouled Rached, Ath Laâziz, Oued El Bardi, Bordj Okhris, Taguedit et Mesdour», a précisé Mme Khellife à l’APS. «Les travaux consisteront en la pose du 2eme tronçon de la conduite d’aspiration» a-t-elle expliqué, faisant savoir que l’alimentation en eau potable «devra reprendre son cours progressivement dans ces communes à partir de jeudi après-midi». Fin juin dernier, une opération similaire a été effectuée pour la pose du 2eme tronçon de la conduite de refoulement dans le cadre du projet de la réhabilitation de la (SP)1 du barrage de Tilesdit.

