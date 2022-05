Au total 60 postes transformateurs et 72 kilomètres de réseau électrique ont fait l’objet d’une vaste opération d’entretien à Bouira en vue d’améliorer la qualité du service notamment à l’approche de la période estivale, a-t-on appris samedi auprès des services de Sonelgaz-Distribution. «Cette opération a concerné 60 postes transformateurs et 72 kilomètres de lignes électriques qui ont été entretenus pour améliorer la qualité et la continuité du service au profit de nos clients notamment à l’approche de l’été», a expliqué à l’APS la chargée de la communication de Sonelgaz-Distribution, Widad Benyoucef. La période d’été enregistre toujours une hausse de consommation d’énergie électrique pour les besoins de la climatisation, pour répondre à cette forte demande, Sonelgaz-Distribution «se prépare et établit ses prévisions chaque année pour assurer une bonne alimentation en électricité», a-t-elle dit. La même source a rappelé les engagements de Sonelgaz-Distribution à «œuvrer sans relâche pour répondre aux besoins des populations en matière d’énergie électrique durant le programme dit Plan passage été 2022». «Les projets de réalisation de 10 postes transformateurs et 25,64 km de lignes électriques (moyenne et basse tension) ont complètement été achevés et mis en service dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan passage été 2022», a fait savoir Mme Benyoucef. Une enveloppe financière de l’ordre de 191 millions de dinars a été consacrée à la réalisation de ces projets dont l’objectif est de prendre en charge et satisfaire les besoins des citoyens en matière d’électricité, selon la même responsable. En janvier dernier, Mme Benyoucef avait indiqué qu’une enveloppe financière de 445 millions de dinars sera mobilisée par les services Sonelgaz-Distribution pour développer et renforcer le réseau électrique de la wilaya, au titre du programme de l’année 2022. A travers ce nouveau programme, «notre société veut réaffirmer son essence et son esprit d’entreprise citoyenne», avait-elle dit. n

