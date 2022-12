Les travaux de réhabilitation du chemin communal N 4 reliant la route nationale (RN) N 25 au chemin de wilaya (CW) N 97 à Ain Bessam (Ouest de Bouira), ont été lancés dimanche matin, a-t-on constaté. Le wali, Abdelkrim Laâmouri, qui s’est rendu sur le site du chantier, dans le cadre d’une visite de travail, a lancé les travaux de réhabilitation d’un tronçon de 6,5 kilomètres du chemin communal N 4 reliant la RN 25 au CW 97, via Ouled Zidane et Trarfa. «Les travaux porteront sur la réhabilitation et l’entretien d’un tronçon de cinq (5) km pour une enveloppe financière de plus de 36 millions de dinars», a expliqué à l’APS le directeur des travaux publics (DTP) de la wilaya, Gasmi Noureddine. Le même responsable a ajouté que le wali a donné son accord pour inclure un petit tronçon de 1,5 km dans cette réhabilitation, aussi le montant initial mobilisée pour l’opération sera revu à la hausse pour permettre à l’entreprise réalisatrice de couvrir les travaux, a-t-il souligné. Un délai de deux mois a été accordé à l’entreprise réalisatrice pour achever les travaux et rouvrir la voie à la circulation. Sur place, le wali Abdelkrim Laâmouri a donné de fermes instructions à l’entreprise pour respecter les délais ainsi que la qualité des travaux. «Il s’agit d’une opération d’entretien et de réhabilitation qui revêt de l’importance, car ce chemin communal relie la route nationale 25 au chemin de wilaya 97 et elle désenclave toute la région et les localités environnantes d’Ain Bessam», a tenu à préciser le directeur des travaux publics. Au cours de la même visite, le premier magistrat s’est également enquis des travaux de réaménagement du stade communal de la ville d’Ain Bessam, où il a donné des instructions pour augmenter la cadence du chantier afin de rouvrir cette structure sportive aux jeunes de la région. n

