Au total, 820 mètres de câbles électriques ont été volés en l’espace de quatre jours dans la wilaya de Bouira, privant plusieurs dizaines de foyers de cette énergie indispensable en cette période de grandes chaleurs, a-t-on appris dimanche auprès des services locaux de Sonelgaz-distribution.

Les quatre derniers jours, quatre actes de vol de câbles électriques ont été enregistrés à Zbarbar, Lakhdaria et Kadiria, à l’Ouest de la wilaya, a précisé la même source, ajoutant que ce chiffre porte à plus de 30 actes de vol de câbles en cuivre depuis le début du mois de janvier dernier.

Les quartiers touchés par les derniers vols de câbles électriques sont Mesmoulata et Bouremdjane à Lakhdaria), Bsibsa à Zbarbar, et Ouled Laâlam à Kadiria, a-t-on souligné.

Le dernier crime remonte à ce dimanche où l’on a enregistré le vol de 120 mètres de câbles électriques à Mesmoulata (Lakhdaria). Cet acte ceriminel a pénalisé plusieurs dizaines de foyers en les privant d’électricité notamment en cette période des grandes chaleurs qui enregistre une hausse de la consommation de cette énergie, a précisé la même source.

Mme Benyoucef a fait savoir que ces actes criminels portent «de sérieux préjudices financiers» à l’entreprise ainsi que «des désagréments» à ses abonnés.

Une autre plainte a été déposée auprès des services de sécurité pour faire la lumière sur ce phénomène et pour arrêter les auteurs de ces vols, selon la même responsable.

Fin novembre dernier, un réseau de voleurs a été démantelé par les services de la Gendarmerie nationale lors d’une opération menée à Djebahia, à l’ouest de Bouira.

Deux véhicules, des câbles en cuivre, dont la quantité n’a pas été précisée, des armes blanches ainsi que du matériel utilisé par les trois suspects pour commettre leur forfait, ont été saisis.

