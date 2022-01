La wilaya de Bouira a mis en place une cellule d’écoute et d’accompagnement des investisseurs pour prendre en charge leurs doléances des investisseurs, et assurer le suivi des activités en cours de lancement dans la zone industrielle de Sidi Khaled à Oued El Bardi. « Le premier magistrat de la wilaya a donné des instructions aux différentes directions afin d’accompagner les investisseurs et œuvrer à lever tous les obstacles pour leur permettre de réaliser et de lancer leurs projets », a indiqué à l’APS la chargée de communication de la wilaya, Djamila Nouri. Lundi 17 janvier, le wali Abdeslem Lakhal Ayat a reçu que les investisseurs Ibarar, spécialisé dans la fabrication du carton ondulé, Tej-Matelas, ainsi que Batterie. Ces deux opérateurs devront entrer en production incessamment. Les travaux d’aménagement de la zone industrielle Sidi Khaled, relancés depuis quelques mois, au titre des démarches visant à booster l’investissement au niveau de la wilaya, sont à leur phase finale. Plusieurs accès, la voirie, ainsi que l’éclairage et les réseaux d’alimentation en eau, en gaz et en électricité, ont été réalisés pour doter cette importante zone de toutes les commodités nécessaires à l’investissement. La viabilisation de cette vaste nouvelle zone industrielle, qui s’étend sur une superficie de 189 hectares, a attiré beaucoup d’investisseurs, qui ont déjà lancé leurs projets, à l’image de Biopharm et Magpharm, spécialisés dans l’industrie pharmaceutique. Le groupe Biopharm, qui a réalisé sur place un important projet pour un montant de 6,4 milliards de dinars, compte lancer sa production en février 2023. « Une fois opérationnel, cet investissement générera plus de 200 postes d’emploi au profit des jeunes universitaires de la région », avait indiqué le PDG du groupe, Abdelouahed Kerrar, lors d’une récente visite du wali sur le site du projet. n

Articles similaires