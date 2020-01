La criminalité organisée a enregistré en 2019 une baisse à Bouira avec seulement 136 cas enregistrés durant toute l’année comparativement à l’année 2018, selon un rapport présenté jeudi à la presse par le chef du groupement local de la Gendarmerie nationale, le colonel Kari Abdelkader. Au cours d’une conférence de presse tenue au siège du groupement, le colonel Kari s’est réjoui des résultats jugés palpables dans la lutte contre la criminalité organisée à travers le territoire de la wilaya de Bouira, dus, selon lui, aux efforts intenses consentis par les différents services de sécurité. Selon les chiffres communiqués lors de cette rencontre, 136 affaires de criminalité organisée avaient été enregistrées en 2019 à Bouira et 151 personnes impliquées avaient été arrêtées. «Sur les 151 individus arrêtés, 67 d’entre eux ont été mis sous mandat de dépôt et 84 autres ont été relaxés», a expliqué à la presse le colonel Kari. D’après le rapport présenté par le colonel Kari, la wilaya de Bouira avait enregistré en 2019 deux affaires liées à la contrebande avec l’implication de deux personnes. Lors de ces deux opérations, les services de la Gendarmerie avaient saisi 195 téléphones portables ainsi que 4.919 bouteilles d’alcool, selon les détails fournis au cours de la conférence de presse. «La contrebande a beaucoup régressé à Bouira grâce aux efforts considérables fournis par les services de la Gendarmerie nationale durant toute l’année pour lutter contre ce phénomène», a-t-il dit. En 2019, les services de sécurité avaient enregistré sept (7) affaires relatives à la contrebande et ayant impliqué huit (8) personnes. S’agissant de la lutte contre la drogue, les services de la Gendarmerie nationale ont signalé 58 affaires en 2019 ayant impliqué 107 individus, dont 56 d’entre eux ont été mis sous mandat de dépôt. « 2.2495 comprimés de psychotropes ont été saisis par nos services dans le cadre de ces 58 affaires de drogue», a précisé le colonel Kari. Le trafic et la falsification de documents de véhicules est un phénomène qui a connu, lui aussi, une importante régression en 2019, grâce à la vigilance des services de sécurité, notamment les services de la Gendarmerie nationale. «En 2019, nous n’avions enregistré que huit (8) affaires ayant conduit à l’arrestation de 17 personnes impliquées», a encore expliqué le chef du groupement de la Gendarmerie de Bouira. Par ailleurs, le phénomène lié au vol de bétail a connu une hausse importante en 2019 dans la wilaya de Bouira avec un nombre de 45 cas contre 26 cas en 2018, selon les statistiques fournies par le conférencier. «479 têtes ovines, 27 ovins et 16 caprins avaient fait l’objet de vol en 2019 à Bouira. Nos services ont réussi à récupérer 67 têtes ovines et cinq têtes bovines», a tenu à préciser le colonel Kari. n

