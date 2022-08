Huit hectares de couvert végétal sont partis en flammes suite à un «important» incendie qui s’est déclaré, samedi, à Ilyithen, à l’est de la wilaya de Bouira, selon les services de la direction de la Protection civile. «Huit hectares de couvert végétal, dont trois hectares de chêne, trois autres hectares de broussailles et 15 arbres fruitiers, ont été détruits par les flammes», a précisé à l’APS le chargé de communication de la Protection civile, le Sous-lieutenant Youcef Abdat. L’incendie a, aussi, ravagé deux hectares de maquis et quelques oliviers, selon l’officier Abdat qui a indiqué que près de deux heures plus tard, le feu a été maîtrisé par les pompiers, épargnant plusieurs habitations et autres surfaces végétales à Ilyithen, une bourgade qui relève de la commune montagneuse de Saharidj (Est de Bouira), a-t-il indiqué. «Trois camions, une ambulance, ainsi que dix agents de la Protection civile de différents grades à leur tête le chef de l’unité de M’Chedallah, ont été déployés sur les lieux pour éteindre les flammes», a encore expliqué l’officier Abdat. Les unités de la Protection civile d’Aghbalou et de Bechloul ont, elles aussi, participé à cette opération d’extinction, selon la même source. <

