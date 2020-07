Le dispositif de prévention est de plus en plus durci ces derniers jours à Bouira suite aux nouvelles instructions données par les autorités locales pour endiguer l’épidémie, dont le nombre de cas ne fait qu’augmenter, a indiqué le chargé de communication de la wilaya, Latrache Laâdjal Suite au rebond du nombre de cas enregistrés depuis quelques semaines à Bouira, «le wali Lekhal Ayat Abdeslam, a donné de fermes instructions à tous les services concernés pour renforcer leurs interventions sur le terrain afin d’imposer une prévention stricte et lutter contre tout dépassement», a expliqué M. Latrache. Les marchés à bestiaux ainsi que ceux des fruits et légumes sont fermés sur une instruction des autorités locales en vue de freiner la propagation du virus. Le dispositif est de plus en plus durci face à l’ampleur qu’a pris la pandémie ces dernières semaines», a-t-il dit. Dans ce cadre, le chef de l’exécutif a instruit également les brigades mixtes impliquant plusieurs services, d’assurer leur mission et renforcer le contrôle contre toute infraction au non respect des normes de protection. «Tout commerçant qui ne respecte pas les mesures barrières sera sanctionné. Le port du masque protecteur et la distanciation sociale à l’extérieur et à l’intérieur des magasins sont obligatoires», avait insisté récemment le chef de l’exécutif local, lors de la dernière session de l’Assemblée populaire de wilaya (APW). Installées dans le cadre du dispositif de lutte contre le Covid-19, les brigades de contrôle impliquant notamment la direction du commerce, sillonnent chaque jour le territoire de la wilaya pour s’assurer du respect des dispositions préventives et pour signaler tout dépassement. A ce propos Mustapha Mihoubi, responsable à la direction du commerce, a indique à l’APS, que «plusieurs commerces ont été fermés par nos brigades pour des dépassements liés au non respect des mesures de protection. Nos brigades effectuent des contrôles quotidiens à travers toutes les villes de la wilaya, dont l’objectif est d’instaurer un respect strict des mesures de prévention». Dimanche, le wali de Bouira a signé le décret liée à la suspension temporaire du trafic routier de et vers la wilaya de Bouira et ce jusqu’ au 17 juillet, exception faite des véhicules de transport des marchandises. «Ce décret entre dans le cadre de la mise en application des mesures décidées par les pouvoirs publics pour atténuer l’impact de la pandémie», a expliqué le chargé de communication de la wilaya. Toujours dans le cadre de la lutte contre le nouveau Coronavirus, les autorités locales de la wilaya ont appelé les différents services à lancer de façon continuelle, de nouvelles opérations de désinfection et de nettoyage des lieux et édifices publics. Une première opération du genre a été menée mercredi dernier au chef-lieu de la wilaya. Lundi, une autre action similaire a été lancée au grand quartier des 140 logements de la ville de Bouira. «Les campagnes de désinfection se font quotidiennement à Bouira et elles touchent notamment les places publiques et les grands quartiers et boulevards», a expliqué à l’APS le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Bouira, Larbi Mohamed. D’autres opérations sont également menées dans les autres communes de la wilaya à l’image de Lakhdaria et Sour El-Ghouzlane, où la pandémie a fait plus de cas. n

