Un atelier secret de fabrication illicite de gel hydroalcoolique destiné à la commercialisation dans des pharmacies, a été démantelé samedi à Ahnif (Est de Bouira), a-t-on appris des services de la gendarmerie nationale. C’est lors d’une opération conjointe menée par la brigade de la gendarmerie nationale de M’chedallah et les services de répression de la fraude que cet atelier a été démantelé. «Cette opération a été menée en coordination avec les services de commerce. Nous avons démantelé un atelier secret de fabrication illicite de produits de désinfection et de gel hydroalcoolique destinés à la commercialisation en cette période de propagation du Covid19», a expliqué à la presse le commandant Saâdi El Taher, chef de brigade de la gendarmerie nationale de M’chedallah. «Une quantité de produits désinfectants et stérilisants a été saisie lors de cette opération», a précisé le commandant El Saâdi. De son côté, le premier responsable de l’inspection de commerce de M’chedallah, M. Bourrai Saâdadou, a expliqué que le propriétaire de l’atelier en question fabriquait des produits désinfectants et stérilisants sans aucune conformité aux normes de conditionnement.

