Le nombre d’accidents mortels enregistrés sur les routes de la wilaya de Bouira en 2019 a connu une légère hausse par rapport à l’année 2018, en dépit des campagnes de sensibilisation réalisées durant l’année, selon le constat fait jeudi par le Groupement local de la gendarmerie nationale. Dans un rapport présenté lors d’une conférence de presse par le chef du Groupement, le colonel Kadi Abdelkader, la wilaya de Bouira a connu une légère hausse dans le nombre d’accidents mortels avec 91 cas qui ont coûté la vie à 107 personnes en 2019. «En 2018, nous n’avions enregistré que 85 cas qui ont causé la mort de 108 personnes», a expliqué le colonel Kari. «Pour ce qui est du nombre global d’accidents de la route (matériels et corporels), il a atteint 353 en 2019, alors qu’en 2018 le chiffre était de 381 accidents», a précisé le colonel à la presse. Le facteur humain est à l’origine de la hausse enregistrée dans le nombre d’accidents mortels à Bouira. «L’excès de vitesse et le non-respect du code de la route ainsi que les manœuvres dangereuses sont les causes principales de ces accidents mortels», a encore expliqué le colonel Kari. La traversée de la route par les piétons sans vigilance est aussi un facteur majeur, qui a causé 36 accidents durant l’année 2019, selon les détails donnés par le responsable. «Les accidents de la route soulèvent de plus en plus d’inquiétudes au sein de la société. Ainsi, il est impératif de fournir plus d’efforts afin de renforcer le volet de sensibilisation et aussi le volet de répression afin d’atténuer un tant soin l’ampleur de ce dangereux phénomène», a insisté le chef du Groupement de la gendarmerie nationale de Bouira. Les différentes unités de ce corps constitué ont déployé de gros efforts avec l’organisation de 62 campagnes pour sensibiliser les citoyens et les conducteurs de véhicules sur les bonnes normes de conduite dans le but de réduire le nombre des accidents. Le colonel Kari a fait remarquer que la majorité de ces accidents mortels était enregistrée sur les axes routiers classés points noirs à l’image de la pente autoroutière de Djebahia (Ouest de Bouira), la route nationale n 8 menant à Dirah (Sud). Le colonel Kari a réaffirmé l’engagement de ses différents services pour le renforcement en 2020 du plan de travail afin de lutter avec efficacité contre ce phénomène, et ce, à travers plus de campagnes de sensibilisation et d’actions de proximité ainsi qu’avec plus de rigueur dans la répression contre les mauvaises pratiques.

