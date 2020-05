Selon un communiqué rendu public par la Sûreté de daïra de Bouhadjar, à l’extrême sud-est de la wilaya El Tarf, une brigade de police a, lors d’un contrôle de routine, intercepté un camion frigorifique transportant du poisson. Les policiers ont aperçu au niveau d’un des quartiers de cette ville populeuse un poissonnier qui proposait à ses clients sa marchandise se trouvant à l’intérieur d’un camion. Le contrôle effectué a permis de déceler que la quantité de poisson de 140 kg est impropre à la consommation après vérification faite en présence des éléments de la DSA et qu’il ne disposait d’aucun certificat vétérinaire. Le commerçant indélicat a été conduit au commissariat où l’officier de police judiciaire l’a auditionné et lui a dressé un dossier judiciaire avec pièces à conviction. Le mis en cause a été présenté par devant le Procureur de la République du Tribunal de Bouhadjar pour le juger sur ses actes qui lui sont imputés. Ordre a été donné par l’autorité judiciaire compétente de détruire toute la quantité de marchandise saisie et de mettre en fourrière le véhicule qui a servi au transport.M. B.

