Contractuellement, Madjid Bougherra, sélectionneur de l’équipe nationale des locaux (A’), fait partie des adjoints de Djamel Belmadi chez les A. Toutefois, son absence lors de la CAN-2021 avait donné lieu à des rumeurs. Ces dernières évoquaient une relation tendue avec le coach des Fennecs. Une version que l’ancien défenseur de l’EN a niée.

L’ancien sociétaire des Glasgow Rangers a accordé une interview à la chaîne WEB de la FAF. Pour lui, les choses étaient claires : « depuis ce match entre l’équipe nationale A’ et le Libéria, je suis le premier responsable de cette sélection et on a convenu à ce que je concentre mon travail sur les A’. Avec la succession des regroupements, j’avais besoin de me concentrer parce qu’il n’est pas possible de bien travailler en occupant deux postes à la fois. Mais je suis resté en contact avec Belmadi ».



La Coupe Arabe FIFA 2021 l’a vidé

Après le sacre de l’Algérie lors de la Coupe Arabe FIFA 2021 au Qatar, il y avait la CAN-2021 au Cameroun. Alors qu’il devait s’y rendre, « Bouggy » n’était pas dans la délégation Dz. Cela a fait germer des dires qui affirmaient que les rapports s’étaient détériorés entre les deux techniciens. Concernant cela, l’auteur du but de la qualification en Coupe du Monde 2014 explique qu’il était « extrêmement fatigué après la Coupe Arabe et il était impossible pour moi d’enchaîner avec une autre grande compétition ». Par ailleurs, inévitablement, Bougherra devait évoquer la non-qualification des Verts en Coupe du Monde 2022. L’ancien roc d’ « El-Khadra » estime que « C’est un véritable coup dur pour nous tous. Un gros travail a été fait et tout a été mis en place pour réaliser cet objectif. Mais tout s’est joué en 10 secondes avec des décisions arbitrales étranges. Mais c’est la loi du foot et il faudra essayer de se relever et donner de nouveau de la joie au peuple ».

