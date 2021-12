La consécration est dans des compétitions distinctes. Toutefois, l’essence du succès reste la même : l’esprit de conquérant. Dans la continuité de ce qu’avait réalisé la sélection A lors de la CAN-2019 en Egypte, les A’ Algériens ont triomphé à l’occasion de la Coupe Arabe FIFA 2021 au Qatar. L’ADN est identique. Djamel Belmadi a provoqué le déclic et Madjid Bougherra s’est assuré de préserver la dynamique. D’emblée, la couleur a été annoncée. « Nous sommes là pour aller au bout et gagner », c’était les propos qui revenaient avant chaque match et au terme de chaque bataille. Illustration avec la déclaration sans équivoque de Bouggy avant la finale contre la Tunisie. « Je ne pense pas à la défaite », avait-il lâché. La mentalité est forgée. Et l’approche a semblé infaillible puisqu’elle a permis une nouvelle consécration. Cependant, cette intention ne se résume pas à des dires seulement qu’on pourrait ranger dans la case prétentions. Belmadi ainsi que Bougherra se sont toujours donné les moyens de leur ambition qui peut, de prime abord, paraître démesurée.

L’élève et le mentor

Probablement, ce qui a pu assurer cette continuité est la proximité entre les deux techniciens. Le « Magic » ne s’en cache pas. « On travaille un peu comme une équipe réserve pour l’équipe A. On prépare des joueurs pour eux. Djamel Belmadi a pu voir de nombreux joueurs dans une compétition de haut niveau. Mais c’est maintenant à lui de faire le choix », a-t-il reconnu ouvertement. Si la détermination à relever les défis a pu être greffée avec succès sans qu’il y ait de rejet, c’est parce qu’un sérieux travail a été opéré. Et pour faciliter la transposition, des joueurs de l’équipe première ont servi de relais.

Bougherra a su trouver l’équilibre entre l’expérimentation et l’efficacité. La preuve, le joueur (Amir Sayoud) qui a changé le cours de la finale ne fait pas partie de l’équipe nationale premium. Ainsi, l’ex-défenseur d’ « El-Khadra » a mis sa touche personnelle dans ce triomphe. Et il assure que « c’est la mentalité de mes joueurs et leur envie de gagner quand ils portent le maillot de l’Algérie » qui ont fait la différence. Des vertus que son « mentor » Belmadi a inculquées. Et il s’avère qu’on récoltera les fruits durant des années tant cela semble désormais ancré.M. T.

