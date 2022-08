Le coup d’envoi de la caravane de solidarité au profit des sinistrés des incendies de forêts d’El-Tarf et de Souk Ahras a été donné dimanche après-midi depuis le siège de la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

Le wali de Bordj Bou Arreridj, Mohamed Benmalek, accompagné des autorités locales civiles et militaires a présidé l’opération de lancement de cette caravane, la deuxième du genre et qui comprend douze (12) camions totalisant plus de 80 tonnes de denrées alimentaires de large consommation, des matelas, des couvertures, des détergents et des médicaments, notamment ceux destinés pour soigner les brûlures. L’initiative, la deuxième du genre à l’échelle locale, vient après la première lancée vendredi dernier par les services de la wilaya. A cette occasion, M. Benmalek, a exprimé sa gratitude à tous les bienfaiteurs dont des citoyens, des associations et des institutions économiques qui ont contribué au succès de ces initiatives qui reflètent l’esprit de solidarité chez les Algériens. L’opération, a affirmé le wali, se poursuivra durant les jours à venir. A Sétif, une caravane de solidarité chargée de 260 tonnes d’aides humanitaires a pris le départ dimanche soir depuis la wilaya de Sétif au profit des sinistrés des feux de forêts des wilayas d’El Tarf et Souk-Ahras et de la commune d’Ain Sebt au nord de Sétif. L’initiative de solidarité lancée depuis le parc de l’établissement de mise à niveau et d’aménagement rural sis à la zone industrielle de la ville de Sétif a été supervisée par le chef de l’exécutif local Kamel Abla en présence du directeur de la Chambre de commerce et d’industrie El Hidab Rachid Selam et des représentants de certains opérateurs économiques. Dans une déclaration à la presse, le chef de l’exécutif local a indiqué que cette caravane composée de 20 grands camions est chargée de 260 tonnes d’aides humanitaires diverses comme des denrées alimentaires, eau minérale, produits pharmaceutiques notamment des médicaments utilisés dans le traitement des brûlures et des couvertures. Il a salué l’initiative de solidarité à laquelle ont participé des bienfaiteurs et opérateurs économiques des secteurs public et privés. Il s’agit de la deuxième caravane du genre lancée depuis Sétif après celle envoyée jeudi dernier à El Tarf et Souk-Ahras en solidarité avec les sinistrés des incendies qui se sont déclarés dans ces deux wilayas frontalières. (APS)

