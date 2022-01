L’entité serbe de Bosnie, la Republika Srpska (RS) célèbre, aujourd’hui dimanche, ses trente ans en grande pompe au moment où les visées sécessionnistes de ses dirigeants font craindre un retour aux années noires du conflit intercommunautaire. Ces derniers mois, les tensions ont augmenté avec la multiplication des menaces sécessionnistes du leader politique de la RS, Milorad Dodik, qui lui ont valu, mercredi, de nouvelles sanctions américaines.

Synthèse de Lyes Sakhi

Selon Christian Schmidt, le Haut représentant international en Bosnie, celle-ci est exposée à sa « plus grande menace existentielle » depuis l’accord de Dayton qui a institué, en 1995, une paix fragile dans le pays exsangue après la plus meurtrière des guerres de l’ex-Yougoslavie. Cet événement, considéré comme une provocation par les Bosniaques musulmans, célèbre la proclamation le 9 janvier 1992 d’une « République des Serbes de Bosnie » par l’élite politique serbe hostile à l’indépendance de la Bosnie. Celle-ci était alors encore membre de la Fédération yougoslave, voulue par les Bosniaques et les Croates.

Trois mois plus tard éclatait le conflit qui allait faire quelque 100 000 morts. Pour le 30e anniversaire de cette fête, qualifiée par la justice de discriminatoire envers les Bosniaques et les Croates, les autorités de la RS ont annoncé trois jours de célébrations, avec un défilé de leurs forces policières. Les accords de Dayton ont consacré la partition du pays entre la RS et une entité croato-musulmane reliées par de faibles institutions centrales renforcées au fil du temps sous la pression occidentale.

Mais Milorad Dodik exige aujourd’hui de reprendre certaines compétences cédées au pouvoir central. Le Parlement de la RS a donné, en décembre, au gouvernement de l’entité six mois pour organiser légalement son départ de trois institutions centrales cruciales, l’armée, la justice et le fisc. Ce faisant, il est accusé par les Bosniaques, sa propre opposition et l’Occident de menacer la paix. « Il ne faut jamais exclure la possibilité de conflit en Bosnie », prévient Srecko Latal, rédacteur en chef du réseau régional de journalisme d’investigation (BIRN). « Dodik va de plus en plus loin dans une histoire qui peut se terminer par une tentative de sécession qui ne pourrait pas passer sans de nouveaux conflits ».

Si l’Union européenne s’est montrée discrète sur la crise, Washington a infligé de nouvelles sanctions financières à Milorad Dodik en l’accusant de menacer « la stabilité de la Bosnie-Herzégovine et de toute la région ». « Je n’ai pas de biens aux Etats-Unis. C’est de la pure farce de m’interdire de gérer des avoirs que je ne possède pas », ricane l’intéressé. Accusé aussi de corruption, cet ancien favori des Occidentaux devenu pro-russe a dénoncé « les mensonges monstrueux » de Washington, taxé de vouloir « créer un Etat pour les musulmans ». La crise politique vient s’ajouter aux difficultés quotidiennes d’une population qui subit, toutes communautés confondues, la pauvreté, les bas salaires, la corruption et les dysfonctionnements liés au millefeuille administratif découlant des accords de Dayton. D’après l’ONG locale, Union pour un retour durable, près de 500 000 Bosniens ont quitté en neuf ans un pays qui recensait 3,5 millions d’habitants en 2013.