En Allemagne, l’affaire du crachat de Marcus Thuram sur un adversaire lors du match face à Hoffenheim fait encore les gros titres. En effet, le quotidien Bild l’évoque sur sa une et met en avant la lourde amende pour le Français. Son club le condamne à payer 150 000 € pour son geste et il risque une grosse suspension.

La presse allemande n’a pas aimé ce geste et c’est près d’un mois de salaire qui est retenu pour le sanctionner. Enfin, de son côté le magazine Kicker revient sur le «champion de Noël», qu’est le Bayern Munich qui va passer les fêtes au chaud. Après avoir écarté un challenger, le Bayer Leverkusen, ce week-end (2-1), le club bavarois mérite bien son titre de «meilleure équipe de l’année», incarnée par son serial buteur : Robert Lewandowski, juge le média…

Articles similaires