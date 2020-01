Un mois après avoir signé un contrat de quatre ans et demi au Borussia Dortmund, Erling Haaland (19 ans) a déjà inscrit cinq buts en seulement 56 minutes de jeu en Bundesliga. À ce rythme-là, l’attaquant norvégien risque de ne pas rester bien longtemps dans le bassin de la Ruhr et d’attirer un grand club espagnol ou anglais. Comme révélé par l’hebdomadaire Sportbild, Haaland possède une clause libératoire dans son bail à hauteur de 75 millions d’euros. Elle prendra effet à partir de l’été… 2021.

Afin de s’attacher les services de l’ancien buteur de Salzbourg également courtisé par le Red Bull Leipzig, Manchester United et la Juventus cet hiver, les dirigeants du BVB ont accepté de faire une exception, eux qui avaient juré vouloir éviter à tout prix toute clause dans les contrats de leurs joueurs depuis la mauvaise expérience Mario Götze, qui avait quitté le Borussia pour rejoindre le Bayern Munich en faisant jouer sa clause de départ de 37 M€ en 2013.

Avec huit millions d’euros brut annuels, Haaland est le quatrième joueur le mieux payé du prochain adversaire du Paris Saint Germain en Ligue des champions, derrière Marco Reus (12 M€), Mats Hummels (10,5 M€) et Mario Götze (10 M€).

