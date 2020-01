A moins d’un mois du huitième de finale aller contre le PSG, Dortmund a déroulé contre Cologne vendredi, en ouverture de la 19e journée de Bundesliga (5-1). Avec un Erling Haaland auteur d’un doublé… alors qu’il n’est entré en jeu qu’à la 65e minute. Jamais un joueur n’avait inscrit cinq buts en 57 minutes de jeu seulement en Bundesliga. Erling Haaland l’a fait. Arrivé cet hiver après un début de saison canon à Salzbourg, l’attaquant norvégien a encore marqué les esprits ce vendredi, lors de la large victoire de Dortmund contre Cologne (5-1) en ouverture de la 19e journée de championnat. Déjà auteur d’un triplé en sortie de banc pour sa première avec les Jaune et Noir lors du scénario renversant à Augsbourg le week-end dernier (5-3), le joueur de 19 ans a claqué un doublé devant le mur jaune ce vendredi… en entrant à la 65e minute de jeu. Deux buts, à la 78e puis à la 87e, pour consolider le score acquis grâce à Guerreiro (1er), Reus (30e) et Sancho (48e). Un doublé donc, qui porte à cinq buts son total en Bundesliga en sortie de banc… sur ses six premiers tirs cadrés dans le championnat allemand. Des chiffres monstrueux pour la sensation européenne de la saison. A moins d’un mois du huitième de finale de Ligue des champions contre le PSG.

