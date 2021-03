En colère après le nul du BVB à Cologne (2-2), samedi, le Norvégien Erling Haaland s’était emporté en rejoignant les vestiaires. Ce lundi, avec sa sélection, il est revenu sur les faits et a exprimé son regret.

Les dernières images de lui n’étaient pas vraiment à son avantage, samedi, quand on l’a vu piquer une grosse colère, malgré son nouveau doublé, après le nul concédé par Dortmund à Cologne (2-2). Passablement énervé, le Norvégien avait rejoint directement les vestiaires en jetant son maillot et lançant quelques insultes.

« En quittant le terrain, j’étais assez énervé et c’était peut-être une mauvaise réaction de jeter le maillot (sur son adversaire Jorge Meré, qui le lui réclamait). Je suis désolé pour ça. Je ne pouvais pas me contrôler », a-t-il déclaré ce lundi, lors de la conférence de presse de sa sélection, avec laquelle il est en rassemblement, dans des propos rapportés par le média norvégien Aftenposten.

