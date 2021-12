Pas un jour ne passe sans que le buteur du Borussia Dortmund ne fasse la une d’un média européen. Alors qu’il déchaîne les passions en Angleterre et en Espagne principalement, il est annoncé dans toute une ribambelle de clubs. Les plus prestigieuses formations du Vieux Continent vont ainsi se mener une lutte acharnée pour se l’offrir. Mais quelle est la volonté de l’ami Haaland ? Et bien le journaliste spécialisé mercato Gianluca Di Marzio en a dit un peu plus sur les intentions du poulain de Mino Raiola. « Haaland n’aime pas tellement la Premier League, ce n’est pas exactement son rêve et pas le championnat idéal pour lui tout de suite. Il préfère la Liga, il aime beaucoup le championnat. Je pense que c’est l’environnement parfait pour lui. Ou rester en Bundesliga », a-t-il expliqué à Wettfreunde.



Un avenir en Espagne

Le choix de la vedette du club de la Ruhr se porterait donc sur l’Espagne, où seuls deux clubs sont en mesure de l’accueillir : le Real Madrid et le FC Barcelone. Dans le cas des Merengues, on sait que Florentino Pérez veut frapper fort cet été et enrôler plusieurs galactiques, en plus d’avoir les fonds nécessaires pour faire face à une telle opération. Quant au FC Barcelone, même si cela peut sembler étrange au vu de la situation du club, Mino Raiola avait déjà dit que les Catalans étaient en mesure de l’accueillir, et l’amitié de l’agent transalpin avec le président Joan Laporta peut faire la différence. On se dirige donc vers un duel des deux frères ennemis du football espagnol pour le grand attaquant de la prochaine décennie !

