Blessé de nouveau à la cuisse, Erling Braut Håland a manqué le dernier match du Borussia Dortmund contre l’Arminia Bielefeld (3-1) et ne devrait pas retrouver les terrains avant plusieurs semaines. Et justement, la situation pourrait être pire que prévue pour le Norvégien …

Fidèle à sa réputation de cyborg, Erling Braut Håland a réalisé un début de saison canon. Avec 13 buts et 4 passes décisives en 10 matches dont 9 buts et 4 passes décisives en 6 matches de Bundesliga, l’ancien de Molde confirme qu’il est l’un des meilleurs buteurs au monde. Cependant, le natif de Leeds United connaît les premiers vrais pépins de sa carrière. Victime d’une blessure à la cuisse fin septembre et revenu à la mi-octobre, il a rechuté dernièrement.



Année 2021 terminée

Victime d’une grave blessure au niveau de la cuisse, le buteur norvégien Erling Braut Håland ne devrait pas revenir sur le terrain de sitôt. Les derniers échos faisaient état d’un retour vers début décembre pour le buteur du Borussia Dortmund, mais celui-ci pourrait retrouver les terrains plus tard. Déjà, l’ancien joueur Jan Aage Fjörtoft qui est un proche de la famille Håland avait donné le ton à la télévision norvégienne.

Selon l’ami d’Alf-Inge Håland, le père du joueur de Dortmund : «il se peut que le match de l’Ajax (défaite 4-0 en Ligue des Champions mardi dernier ndlr) soit le dernier match pour lui dans cette année.» Bild va dans ce sens et dévoile quelques indiscrétions sur cette blessure. Ainsi, Erling Braut Håland se serait déchiré un faisceau musculaire dans le fléchisseur de la hanche.

Un gros coup dur pour le Borussia Dortmund

Si cela se confirmait, le buteur norvégien ne pourrait pas reprendre l’entraînement collectif avant environ six semaines, soit début décembre. Sachant que le calendrier du Borussia Dortmund sera infernal jusqu’au 18 décembre, date du dernier match de l’année 2021 des Marsupiaux, un retour avant 2022 se complique un peu plus. Cela pourrait avoir des conséquences pour le Borussia Dortmund.

En Ligue des Champions, le club de la Ruhr est en ballotage favorable, mais il ne faudra plus perdre de points sous peine de relancer le Sporting CP, qui est à trois points. L’inquiétude est plus grande en championnat cependant. Dauphin du Bayern Munich avec un seul point de retard, le Borussia Dortmund a bien commencé. Néanmoins, le calendrier va se compliquer avec des matches contre le RB Leipzig (déplacement), Wolfsbourg (déplacement) et Bayern Munich (réception) qui seront difficiles à négocier. C’est déjà un tournant majeur dans la saison du BvB et d’Erling Braut Håland.

