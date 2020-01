Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée dans un accident de la circulation survenu sur un tronçon de l’autoroute Est-ouest, à El Yachir, à l’Ouest de Bordj Bou Arreridj a-t-on appris lundi auprès des services de la Protection civile. L’accident s’est produit ce matin à la région de Mekhmera, suite à une collision entre un véhicule touristique et une semi-remorque engendrant le décès sur place de deux jeunes hommes alors que deux autres femmes ont rendu l’âme «dès leur admission à l’hôpital» a précisé la même source relevant qu’une autre victime, blessée dans cet accident, se trouve actuellement «dans un état critique.» Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les causes de ce drame, a-t-on conclu.

