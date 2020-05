Le service de consultation réservé aux malades atteints du nouveau coronavirus (Covid-19) dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj a été transféré de l’établissement public hospitalier, EPH- Lakhdar Bouzidi vers l’hôpital des urgences chirurgicales, Ahmed Benobeid, a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP). ‘’Cette mesure, applicable à partir de ce jeudi permettra la reprise des activités au niveau de l’EPH Lakhdar Bouzidi et l’accueil progressif des patients notamment ceux orientés vers les urgences chirurgicales», a précisé la même source. La mobilisation de l’hôpital Lakhdar Bouzidi pour la prise en charge des cas affectés par le Covid-19 a été une mesure anticipative prise par les autorités locales pour faire face à la propagation de la pandémie et assurer des lits supplémentaires en cas de besoin, rappelle-t-on. Parallèlement, la commission médicale locale s’est chargée de transférer les malades non infectés par le Covid-19 vers les cliniques privées de la wilaya, en prévision d’un éventuel pic d’infection, et pour assurer les meilleures conditions de prise en charge et de sécurité aux patients, a fait savoir la même source. D’autre part, des équipes médicales mobiles dotées des équipements nécessaires ont été mobilisées pour prendre en charge certains cas affectés du Covid-19 notamment les personnes âgées souffrant de maladies chroniques, leur assurant consultations et suivi depuis leurs domiciles, a conclu la même source.

