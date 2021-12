L’opération d’indemnisation des agriculteurs victimes des incendies enregistrés l’été dernier, a été lancée dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris samedi auprès de la conservation des forêts. L’indemnisation des agriculteurs, dont les terres agricoles ont été affectées par les incendies, a été entamée depuis la zone de Zemala dans la commune de Bordj Ghedir, où 180 plants d’oliviers sur les 230 accordés à trois fellahs ont été mis en terre, a précisé à l’APS le chargé de communication de cette direction, Fayez Bendjedou. Il a ajouté que l’opération se poursuit pour toucher 15 autres fellahs dans la localité de Bendaoud, à travers la mise en terre d’un total de 396 plants d’oliviers, abricotiers et amandiers.

Les oliviers arrivent en tête des nouveaux plants d’arbres fruitiers qui seront distribués aux personnes affectées par les incendies, étant donné que cette espèce d’arbre est celle qui a été la plus touchée, ce qui a influé directement sur la production d’huile d’olive sur le territoire de la wilaya par rapport aux deux dernières années, a-t-il indiqué. Cette opération, a souligné la même source, est inscrite dans le cadre de la prise en charge des agriculteurs touchés et de l’indemnisation des pertes causées par les incendies de forêts, et ce en application des recommandations du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, à travers la distribution d’arbres fruitiers par l’Entreprise régionale de génie rural. D’autre part, il a été procédé au lancement de la réalisation de bassins d’eau en milieu forestier dans les localités de Mansoura et Djaafra, où d’importants incendies sont souvent enregistrés, a ajouté M. Bendjedou. Ces bassins seront utilisés pour l’extinction des flammes, en plus de l’arrosage dans le cadre des opérations de reboisement, a précisé la même source. <

