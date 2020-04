L’établissement hospitalier des urgences médicales (l’ancien hôpital d’orthopédie) de Bordj Bou Arréridj a été mis en service jeudi à titre partiel et provisoire dans le cadre des mesures préventives prises pour la lutte contre la propagation du Covid-19, a-t-on appris du directeur local de la santé et de la population, Kaci Abdallah. «Le premier étage de cette infrastructure de santé a été ouvert exclusivement pour l’accueil des patients dont la contamination au Covid-19 est confirmée dans le cas, où l’hôpital Lakhdar Bouzidi du chef lieu de wilaya affichera complet», a précisé à l’APS le même responsable rappelant que la démarche s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour endiguer la propagation de cette pandémie. Il a dans ce sens relevé que cet établissement sanitaire spécialisé en urgences médicales devant être baptisé au nom du défunt Dr Ahmed Benabid sera fermé ‘’dés le retour à la normale’’ pour permettre le parachèvement des travaux de réalisation des étages supérieurs. Le rez-de-chaussée a été équipé en matériel médical nécessaire destiné à la lutte contre le coronavirus avec la participation de la commission de wilaya de solidarité et autres bienfaiteurs, a-t-on indiqué.

