L’affichage de la liste des bénéficiaires des 510 logements publics locatifs de la commune de Medjana (10 km au Nord de Bordj Bou Arréridj), aura lieu à la fin du mois de février prochain, a indiqué dimanche le wali Abdelkader Belekhzadji. La décision intervient suite à l’organisation d’une rencontre regroupant le wali et les représentants des demandeurs de ce type d’habitat après l’organisation d’un mouvement de protestation de quatre (4) jours. «La liste supplémentaire constituée de 324 unités en plus de celle qui a été récemment affichée comprenant 186 logements, n’est pas définitive et sera annoncée le 26 février prochain», a indiqué le même responsable à l’APS. Le wali a ajouté que la priorité sera accordée aux bénéficiaires remplissant les conditions requises après l’opération d’étude des recours, soulignant avoir donné des directives fermes au chef de daïra concernant ce dossier. Par ailleurs, le même responsable a reçu aujourd’hui au siège de la wilaya des représentants des demandeurs de logements sociaux de la localité de Medjana, et écouté leurs préoccupations et demandes en vue de se pencher minutieusement sur la liste initiale qui compte 186 bénéficiaires. Il a également été décidé que l’annonce du quota global de ces habitations se fera en une seule fois. A signaler qu’une vague de protestations ayant duré 4 jours concernant les logements sociaux a été organisée dans la commune de Medjana, au cours desquels les manifestants ont bloqué toutes les routes menant vers cette localité afin d’exprimer leur rejet de la liste des bénéficiaires. n

