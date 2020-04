Des équipements médicaux de prise en charge, de prévention et de dépistage du coronavirus d’un montant de 40 millions DA viennent d’être acquis pour le secteur de la santé dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris mardi, auprès de la commission de solidarité de lutte contre la pandémie du coronavirus. Ces équipements qui incluent des lits de réanimation et des respirateurs fixes et mobiles seront distribués aux différents établissements sanitaires pour assurer l’accueil, le dépistage et le traitement des malades atteints du nouveau coronavirus, selon la même source. La commission a procédé ainsi à l’acquisition de matériel de communication et lecture à distance des données du scanner liées au diagnostic par scanner du Covid-19, selon encore la même source. Ce matériel permettra de diagnostiquer la présence ou pas chez les cas suspects du Covid-19 par l’utilisation des scanners des établissements hospitaliers de Bordj Bou Arreridj et Ras El Oued et du scanner du nouvel hôpital (ex-hôpital d’orthopédie), a indiqué la même source. Les équipes médicales de ces établissements transmettent ainsi automatiquement les données des radios à des spécialistes de cliniques privées qui en assureront la lecture et renverront les résultats par internet dans un délais ne dépassant pas les cinq minutes, est-il encore indiqué de même source.

