Un terroriste qui avait rejoint des «groupes terroristes» opérant au Mali s’est rendu aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar, a annoncé hier le ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des services de sécurité de l’Armée nationale populaire, le terroriste dénommé «Okbaoui Cherif» dit «Tayaa Ould Mohamed», s’est rendu, le 22 octobre 2021, aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar en 6e Région Militaire», a indiqué le ministère dans un communiqué.

La même source ajoute que le terroriste avait en «sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur et une quantité de munitions» et qu’il a «rallié les groupes terroristes activant au nord du Mali en 2008».

«Cette opération réitère, encore une fois, l’efficacité de l’approche adoptée par l’Armée nationale populaire et les efforts consentis par nos Forces armées sur le terrain afin de venir à bout du fléau du terrorisme dans notre pays, et asseoir la sécurité et la quiétude à travers l’ensemble du territoire national», conclut le MDN

Il s’agit du septième terroriste activant au Mali à se livrer aux autorités depuis le début de l’année. n

