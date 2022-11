Les services de la Sûreté de wilaya de Bordj Badji Mokhtar ont saisi plus de 26 tonnes de dentées alimentaires et 400 litres de carburants destinés à la contrebande, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de ce corps de sécurité. L’opération qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de contrebande, a été menée en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale, suite à l’interception d’un camion chargé de 26 tonnes de dentées alimentaires et 400 litres de carburants destinés à la contrebande, a-t-on précisé. Il s’agit de 26 tonnes et 710 kilogrammes de denrées alimentaires (sacs de farine, sucre et pâtes), ainsi que deux (2) tonneaux de gasoil d’une capacité de 200 litres chacun, a-t-on ajouté de même source.

