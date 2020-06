Au gré des mesures de déconfinement qui sont en train de s’étendre à l’ensemble des pays et continents de la planète, les investisseurs renouent manifestement avec la confiance, sur fond d’un retour en cours de l’activité économique favorable à la demande mondiale de pétrole.

Sur le marché de l’or noir, cette confiance s’exprime à travers des prix à fort rebond depuis l’entrée en vigueur de l’accord de réduction décidé par l’alliance Opep+, le 1er mai dernier. Une tendance qui permet au baril de gagner de plus en plus, aussi bien sur le marché européen qu’américain, affichant, vendredi dernier, sa 7e hausse hebdomadaire consécutive. Sur cette lancée, les prix se sont encore améliorés depuis lundi, s’échangeant à leurs plus hauts depuis mars.

Hier, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août achevait la première partie de la journée à hauteur de 43,55 dollars, à Londres, en hausse de 1,09% par rapport à la clôture de lundi. A New York, l’américain West Texas Intermediate (WTI), dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, gagnait 1,20%, à 41,22 dollars. Plusieurs analystes, dont Avtar Sandu de Phillip Futures, ont mis en avant «la croissance de la demande de pétrole brut» comme facteur de soutien des cours. Et ce «en dépit de quelques soubresauts liés aux négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine», a noté Al Stanton, de RBC.

Lors de la session asiatique, le prix de l’or noir a brièvement perdu aux alentours de 2% après qu’un conseiller de la Maison-Blanche, Peter Navarro, a déclaré sur Fox News que Donald Trump avait décidé de rompre l’accord commercial signé en janvier avec la Chine. M. Navarro a ensuite rétropédalé, et Donald Trump lui-même s’est empressé d’affirmer dans un tweet que l’accord préliminaire avec la Chine était «totalement intact».

Les investisseurs ont également les yeux tournés vers le Golfe, où la coalition militaire menée par l’Arabie saoudite au Yémen a annoncé, mardi, avoir intercepté et détruit des drones piégés et des missiles tirés par les rebelles Houthis, dont un missile balistique qui visait la capitale Ryad. Des attaques contre des installations de son géant pétrolier Aramco dans l’est saoudien en septembre avaient provoqué d’importants dégâts et réduit momentanément de moitié la production de pétrole de l’Arabie saoudite, provoquant une brève flambée des cours du brut.

