Opéré au genou droit le 12 janvier dernier, Luis Suarez aurait déjà abandonné les béquilles d’après les informations de Goal. Le buteur barcelonais espère être de retour sur les terrains en mai prochain, au moment où son club pourrait disputer une hypothétique demi-finale retour de Ligue des champions.

Prestations décevantes sur le terrain, tensions en interne, Ousmane Dembélé absent longue durée… C’est peu dire que le FC Barcelone traverse actuellement une zone de turbulences. Au milieu de cette morosité, les dernières informations concernant Luis Suarez font office de rayon de soleil salutaire. Gravement blessé au genou droit, l’international uruguayen a été opéré il y a un mois, le 12 janvier dernier. Et, à en croire Goal, l’attaquant de 33 ans récupérerait plus vite que prévu.

L’ancien joueur de Liverpool n’aurait en effet plus besoin de béquilles pour se déplacer. Les derniers bilans médicaux seraient en outre très positifs pour le Blaugrana, qui se serait fixé pour objectif de revenir à la compétition en mai. Le Barça n’aurait alors plus que quatre matches de championnat à disputer… mais aussi une éventuelle demi-finale retour de Ligue des champions.

En attendant de pouvoir à nouveau compter sur Luis Suarez, les dirigeants catalans s’activeraient afin de trouver un joker médical à même de remplacer Dembélé, «out» jusqu’à la fin de l’exercice. Plusieurs noms ont déjà été cités dans la presse catalane, à l’image de celui de Willian José (Real Sociedad), d’Angel Rodriguez (Getafe) ou de Loren Moron (Betis). Mundo Deportivo précise que l’enveloppe dédiée à l’achat de ce renfort de dernière minute serait de l’ordre de quinze millions d’euros.

