Ali BOUMEDIENE fondateur et directeur général de BOMARE COMPANY, opérateur algérien spécialisé dans la fabrication de produits électroniques sous sa marque commerciale ‘’Stream System’’, a obtenu le trophée European CEO Awards 2021 et ainsi élu « Meilleur Entrepreneur Algérien 2021 » par le célèbre magazine europeanceo.com

Depuis 2015, le CEO européen, qui s’adresse aux dirigeants de 28 pays, récompense et met en avant des entrepreneurs de premier plan à travers le monde. Le processus de nomination s’est fait en octobre 2020 à travers des questionnaires envoyés à plus de 30 000 abonnés, directeurs généraux et présidents d’entreprises leur demandant de proposer des candidats par secteur ou par pays qui, selon eux, méritent de remporter le prix. Un Jury composé de quatre membres à rendu sa décision finale et a mis à l’honneur BOMARE COMPANY à travers son Directeur Général. Les raisons spécifiques et valorisantes pour lesquelles M. Ali BOUMEDIENE a été élu, sont tout d’abord, la réputation que ce dernier comme étant l’un des principaux hommes d’affaires avec non seulement la fondation de son entreprise, mais aussi la force motrice des produits et services de BOMARE COMPANY, devenue un acteur mondial aujourd’hui, en second lieu, l’importance des clients et les entreprises internationales avec lesquelles M. BOUMEDIENE travaille et s’associe.

BOMARE COMPANY est décrite comme une entreprise innovante qui a pour ambition de développer le secteur de l’industrie électronique algérien en Europe.

