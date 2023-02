La Banque nationale d’Algérie (BNA) a ouvert, lundi à Oran, une nouvelle agence dédiée exclusivement aux services de la finance islamique. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le DG de la BNA, Mohamed Lamine Lebbou, et le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghoulamallah, qui participe, à Oran, aux travaux de la conférence internationale intitulée «Civisme, conscience, action et coexistence» organisée par le HCI. M. Lebbou a affirmé, dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’inauguration, que la BNA compte actuellement 7 agences dédiées à la finance islamique. Il a ajouté que les efforts se poursuivront pour ouvrir d’autres agences dans différentes régions du pays, avec l’objectif d’atteindre 10 agences à la fin du premier semestre de l’année 2023, et 12 à 14 agences à la fin de l’année. Cette opération rentre dans le cadre du programme d’extension des activités de la finance islamique que la banque a adoptée dans le cadre de sa politique visant à drainer les clients qui préfèrent recourir aux services de la finance islamique, a-t-il expliqué. Le DG de la BNA a souligné que la finance islamique reflète l’expansion des produits bancaires dans le cadre du renouvellement du système bancaire national, qui continue de s’étendre et de se renouveler à travers de nouveaux outils. Il a également estimé que la finance islamique contribue à attirer la masse monétaire présente sur le marché parallèle.

