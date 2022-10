La Banque nationale d’Algérie (BNA) entend ouvrir prochainement des agences en Mauritanie et au Sénégal, a réaffirmé dimanche à Ghardaïa son directeur général (DG), Mohamed Lamine Lebbou. La BNA ouvrira également au sein de ses agences à l’étranger des guichets dédiés à la finance islamique, a indiqué M. Lebbou en marge de la cérémonie de lancement d’une agence de la finance islamique et l’inauguration d’un siège de la direction régionale de la BNA à Ghardaïa qui regroupe huit agences situées à Ghardaïa, El Meniaâ et Laghouat. «Ce déploiement de notre institution financière à l’Etranger vise en premier lieu à encourager l’exportation et à accompagner les opérateurs économiques algériens dans l’accès aux marchés des pays du sud de notre continent africain», a-t-il souligné. Pas moins de 65 guichets dédiés à la finance islamique ont été créés à ce jour au niveau des agences BNA sur l’ensemble du territoire national avec un personnel pluridisciplinaire formé au préalable, a-t-on rappelé.

Articles similaires