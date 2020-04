La Banque nationale d’Algérie (BNA), a annoncé lundi l’application de nouveaux horaires de travail pour ses agences à travers le territoire national, en raison des mesures d’extension du confinement prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du Coronavirus. La BNA a ainsi précisé que les horaires de travail pour ses agences des wilayas d’Alger, Oran, Béjaïa, Tizi-Ouzou, Tlemcen, Médéa, Ain Defla, Tipaza et Sétif, soit les wilayas concernées par le confinement partiel, ont été fixés de 9h à 13h. Ces horaires (9h à 13h) sont également appliqués sur les agences de la BNA à la wilaya de Blida, soumise à un confinement total. Pour les autres wilayas, la BNA a maintenu les horaires de travail habituels, à savoir, 9h-15h30. A noter que la Banque nationale d’Algérie dispose de 217 agences implantées sur tout le territoire national. Pour rappel, la mesure de confinement partiel (19h-07h) a été étendue à l’ensemble des wilayas du pays à partir d’hier, dimanche, tandis que le volume horaire de confinement a été rallongé pour être désormais compris entre 15h00 de l’après-midi et 07h00 du matin pour neuf (9) wilayas : Alger, Oran, Bejaia, Sétif, Tizi-Ouzou, Tipaza, Tlemcen, Aïn Defla et Médéa. La wilaya de Blida, quant à elle, demeure soumise à une mesure de confinement total.

