La valeur des crédits accordés aux entreprises par la Banque nationale d’Algérie (BNA) a enregistré en 2022 une hausse de 220 % sur une base annuelle, soit 3,5 milliards DA, a indiqué dimanche à Alger le directeur général de cette banque publique, Mohamed Lamine Lebbou. Lors d’un exposé devant les membres de la Commission des finances et du budget à l’Assemblée nationale populaire (APN) présidée par, Lakhder Salmi, président de la Commission, dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la monnaie et au crédit, M. Lebbou a dévoilé le chiffre d’affaires de la BNA en 2022 qui a dépassé 160 milliards DA, soit 1,2 milliard de dollars. La valeur des dépôts au niveau de la banque a atteint au 31 décembre 2022, plus de 21 milliards DA, a précisé le DG qui a souligné que la BNA est en tête de liste au niveau national en la matière.

Concernant les futurs projets et ceux en cours, la BNA œuvre à élargir son réseau local pour couvrir l’ensemble du territoire national à 100%, a révélé M. Lebbou. Au niveau extérieur, la BNA compte ouvrir de nouvelles filiales en Afrique «qui seront examinées et annoncées prochainement», a annoncé le même responsable. A cela s’ajoute la banque algérienne créée en Mauritanie avec la participation de trois autres banques nationales à savoir la Banque extérieure d’Algérie (BEA), le Crédit populaire algérien (CPA) et la Banque de développement agricole (BADR) qui a obtenu en janvier dernier son registre de Commerce.

Une autre banque algérienne a été créée au Sénégal (en partenariat avec les mêmes banques) qui a obtenu en décembre 2022 son registre de Commerce, alors que la Commission bancaire de Dakar finalisera l’examen du dossier d’autorisation «dans les semaines à venir» pour entrer en exploitation, selon le même responsable.

Concernant le projet de loi relatif à la monnaie et au crédit, M. Lebbou a estimé qu’il s’agissait d’un «nouveau départ» dans le monde bancaire au niveau national. Pour rappel, le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Salah Eddine Taleb, avait exhorté, jeudi dernier, les banques de la place à fournir plus d’effort pour financer de nouveaux projets créateurs de valeur et de trouver les meilleurs mécanismes pour développer l’inclusion financière dans toutes ses dimensions. Ces orientations ont été assignées lors d’une réunion, tenue par M. Taleb avec les directeurs généraux des banques de la place, «dans le but de se concerter et échanger sur la situation du système bancaire algérien, ainsi que sur ses perspectives d’évolution». A cette occasion, le gouverneur «a exhorté les banques à fournir plus d’effort à même de financer de nouveaux projets créateurs de valeur et de trouver les meilleurs mécanismes pour développer l’inclusion financière dans toutes ses dimensions, dans l’objectif d’augmenter la collecte des ressources et le financement de l’économie nationale, notamment en direction des PME».R. E.

