Des vents violents souffleront, parfois en rafales pouvant dépasser les 90 km/h, sur plusieurs wilayas de l’Est et de l’Ouest du pays à partir de vendredi à midi, indique l’Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS). A partir de vendredi à midi, les wilayas de Naâma, El Bayadh, Laghouat, M’sila, Djelfa, Sud de Tlemcen, Sidi Bel abbés,Saida et Tiaret sont placées en vigilance « Orange vents violents », précise le BMS. Durant la période de validité de ce bulletin, prévue du vendredi à midi jusqu’à samedi à 03h00, les vents souffleront du Sud à l’Ouest à une vitesse estimée à 70/80 km/h avec rafales atteignant ou dépassant parfois 90 km avec soulèvements de sable, ajoute la même source. Dix autres wilayas de l’Est et du Sud-Est ont été également placées en vigilance « Orange vents violents »: M’sila, Batna, Sétif, Constantine, Bordj Bou Arreridj, Mila, Oum El Bouaghi, Khenchela, Tébessa et le Nord de Biskra. Durant la période de validité de ce bulletin, prévue du vendredi à 21h00 jusqu’à samedi à 06h00, les vents souffleront du Sud à l’Ouest à une vitesse estimée à 60/70 km/h avec rafales atteignant ou dépassant parfois 80 km/h.

